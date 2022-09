Le fleeter Ask se développe en s'implantant à Lyon

L'ouverture de ce bureau commercial à Lyon est une nouvelle étape pour Ask. À sa tête, Alexandre Stéfani a pour mission de convaincre des entreprises de ce bassin d’emploi mais aussi de renforcer la proximité et l’écoute de celles qui font déjà confiance au fleeter pour gérer et optimiser leur flotte de véhicules. « Cette première ouverture de bureau en dehors du siège, à Aix-en-Provence, souligne la volonté d'Ask d’affirmer sa présence sur le territoire français, tout en étant proche de ses clients », commente Fabien Dieu, directeur général et co-fondateur de la société. « C’est un réel plaisir pour moi d’avoir rejoint cette entreprise, poursuit Alexandre Stéfani. Il y a chez Ask le souci et l’envie de délivrer des prestations claires et soignées aux clients. Résoudre les problèmes que tout le monde fuit, c’est notre métier ! ». Le responsable du développement commercial du bureau de Lyon mettra à profit sa solide expérience acquise dans les métiers des services aux flottes automobiles, notamment chez Aficar Consulting, Weeproov ou encore Locpro.