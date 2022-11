Le fleeter holson obtient la certification RSE B Corp

Holson annonce aujourd’hui avoir obtenu la certification RSE B Corp en septembre dernier, rejoignant ainsi le mouvement international qui regroupe plus de 5 800 entreprises, dont 250 en France (Patagonia, Expanscience, Danone, Ekodev, par exemple). L'aboutissement d'un chantier important et de neuf mois de travail durant lesquels les différentes chartes éthiques ont été écrites et mises en application. Concrètement, les exigences de cette certification en matière de responsabilité sociale et environnementale traduit l’impact positif du fleeter sur la transition énergétique des flottes automobiles de ses clients aussi bien qu’une approche engagée, tant avec ses équipes que ses partenaires et fournisseurs.

Pour Stéphane Montagnon, président et fondateur de holson, « la certification B Corp est le reflet de notre engagement en faveur d’une mobilité mieux pensée et moins carbonée, de l’éthique, et de la promotion de la transparence et de la responsabilité d’entreprise. Nous sommes heureux de rejoindre une communauté partageant la conviction que la réussite doit être liée à une raison d’être. Cette certification apporte la preuve de notre engagement envers nos parties prenantes et rassure les entreprises. »

Dans le détail, la société a obtenu 94,4 points sur 200 à l’évaluation B Impact Assessment. Il faut en effet un minimum de 80 points pour se voir accorder le statut de B Corp, conditionné au respect de critères stricts dans cinq domaines : gouvernance, collaborateurs, collectivité, environnement et clients. En outre, les entreprises certifiées sont tenues de prendre en compte l’impact de leurs décisions sur l’ensemble de leurs parties prenantes. Conformément à cette exigence, holson a mis à jour ses statuts.