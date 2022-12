Le forfait mobilités durables augmente pour les agents de la fonction publique

Dans l'objectif d’améliorer le pouvoir d’achat tout en répondant aux enjeux de la transition écologique, le gouvernement annonce l’augmentation de 50 % du forfait mobilités durables (FMD) dans les trois versants de la fonction publique. Celui-ci est porté de 200 à 300 euros et s’adresse à tous les agents qui utilisent des transports éco-responsables (vélo, covoiturage) pour leurs trajets domicile-travail. Rappelons que le plafond a été porté à 700 euros pour les employés du privé, 800 euros en cas de cumul avec un pass de transports en commun.

Dans le cas des agents de la fonction publique, cette subvention est également cumulable avec le remboursement partiel de leur, bénéficiant ainsi à ceux qui utilisent plusieurs modes de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. Par ailleurs, au-delà du, le FMD est également étendu à destels que les deux-roues en libre-service non-thermiques, les services d’autopartage de véhicules à faibles émissions ou les mono-roues.Pour Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : « En incitant les agents à utiliser des moyens de transport plus sobres, le forfait mobilités durables inscrit notre fonction publique au cœur du défi de la, tout en apportant une aide concrète pour le portefeuille des Français. » Et Clément Beaune, ministre chargé des Transports, d'ajouter : « C’est pour tous les agents publics un vrai coup de pouce climat et pouvoir d’achat ! Cette mesure favorisera le changement des pratiques en faveur de l’utilisation de tous les modes de transports non-polluants. »