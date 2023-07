Le futur concept-car de la marque au Blitz s'apellera Opel Experimental

Le concept-car Opel Experimental sera le premier modèle à arborer le nouveau logo de la marque et sera dévoilé à l'occasion du salon de l'IAA de Munich en septembre 2023. Ses lignes devraient influencer les futurs véhicules de série de la gamme Opel.

Attendu pour sa première présentation mondiale à l’occasion du salon IAA Mobility de Munich, qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023, le futur concept-car d’Opel fait déjà parler de lui. Si la marque allemande confirme son intention de dévoiler « de plus amples détails dans les semaines à venir », comme sa silhouette ou encore ses caractéristiques, elle lève toute même le voile sur le patronyme de son bolide : Opel Experimental.

Comme bon nombre de ses congénères, le concept-car a été mis au point par le centre de design de Rüsselsheim, en Allemagne. En 1965, Opel était devenue la première marque européenne à présenter une étude de conception sous la forme de l’Experimental GT. Il sera le premier modèle à arborer le nouveau logo de la marque Opel – symbolisant son entrée dans l’ère électromobilité – et qui s’affichera sur tous les véhicules sortis d’usine dès 2024.

Un virage identitaire

Avec cette nouvelle identité visuelle et la conception d’Opel Experimental, Opel réaffirme sa mutation vers une activité 100 % électrique en Europe d’ici à 2028. « Comme son nom l'indique, l'Opel Experimental donnera une vision claire de la marque et pas seulement de ses modèles, commente Florian Huettl, le nouveau CEO d'Opel. Il montre la voie qui sera suivie par Opel pour les années à venir et influencera tous nos modèles de production de prochaine génération. Experimental symbolise ce que nous voulons réaliser avec la marque Opel ». Des ambitions rendues possibles grâce au soutien du groupe Stellantis. Aussi, Opel proposera une version électrique de chacun de modèle de série à partir de 2024.