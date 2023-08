Le futur SUV de Renault s’appellera Kardian

Il faudra patienter encore quelques mois. Le nouvel SUV urbain au losange fera son apparition sur la scène internationale le 25 octobre prochain. Ce n’est pas sans raison si Renault a choisi la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, pour dévoiler la silhouette de son dernier-né. À travers cet événement, la marque tricolore détaillera sa stratégie mondiale. Et c’est d’ailleurs sur le marché sud-américain que le modèle fera ses débuts, en complément des pick-up Renault Alaskan et Duster Oroch. Il sera ensuite lancé dans d’autres pays, mais le constructeur n’a pas encore précisé lesquels.

Faire perdurer la tradition du « K »

Pour l’heure, Renault n’a volontairement publié qu’un seul cliché du futur modèle, laissant apparaître son patronyme : Kardian. Son lettrage gris chromé est positionné sous le nouveau logo de la marque et contraste sur le rouge de la carrosserie. Selon Renault, Kardian « fait écho à la robustesse, la protection et à la vivacité ». Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction marketing de la marque Renault, explique d’ailleurs que le nom Kardian se prononce « à la Française, car Renault est une marque française – un peu comme la French Touch » même si sa sonorité est anglaise à l’image du mot « guardian » (gardien). De plus, « il renvoie au cardio : le sport, le dynamisme et l’adrénaline » complète Sylvia Dos Santos. Ensuite, la première syllabe du nom, « kar », renvoie au mot « voiture » (car en anglais). « Difficile de trouver mieux comme symbolique ! », se targuent les équipes de la marque. Enfin, notons également que Kardian poursuit la tradition chez Renault des noms commençant par la lettre « K » : Koleos (2008), Kaptur (2016), Kadjar (2015), Kwid (2015), ou encore Kiger (2021).