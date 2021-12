Le Garac a organisé sa 1ere cérémonie de remise des diplômes du supérieur

Le 25 novembre dernier était organisé la 1ere cérémonie de remise des diplômes du supérieur du Garac pour les promotions 2020 et 2021 des licences OMSA et de formation d’ingénieur du Garac.

Sous le parrainage bienveillant de Francis Bartholomé, président du CNPA et président de l’AFISA, et Christophe Maurel, président du groupe éponyme, s’est déroulée à l’Atrium à Argenteuil, ville historique du Campus national, la première cérémonie du supérieur au Garac. Si le Garac et le CNAM honorent les apprentis-ingénieurs en mécatronique depuis 11 ans, c’est la première fois que l’école de la profession et l’université de Versailles St Quentin en Yvelines (USVQ) décernaient le diplôme de licence OMSA.

En compagnie de Madame Iglésias, responsable UVSQ de la licence OMSA, Christophe Maurel a remis aux promotions 1 (2020) et 2 (2021) leur diplôme. Rappelons que cette licence forme des Bac +2 en un an, au management du quotidien dans les services de l’automobile : réceptionnaire, chef d’équipe avec des perspectives d’évolution telles que responsable d’atelier ou après-vente.

De leurs cotés, les promotions 10 (2020) et 11 (2021) de la formation d’ingénieur CNAM-Garac ont vu leurs trois années d’apprentissage sanctionnées par leur succès. Leur parrain, Francis Bartholomé, ingénieur lui-même, soutient depuis sa création cette formation à laquelle il a toujours cru pour faire face aux évolutions managériales et technologiques des services de l’automobile et de la mobilité.

Les emplois occupés à leur prise de poste par les diplômés des promotions 10 et 11 parlent d’eux-mêmes : responsable après-vente, responsable analyse KPI, responsable adjoint de centre, ingénieur avant-vente et homologation, chef de région performances, asset manager, business developer junior, ingénieur produit APV, ingénieur planification projet, ingénieur mécatronique….