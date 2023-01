Le Garac facilite la relation école-entreprise

Alors que l’apprentissage reste le moyen de recrutement privilégié pour les entreprises de la branche des services de l’automobile, le Garac souhaite faciliter le recrutement des apprentis.

L’école d’Argenteuil aide les entreprises à recenser les besoins en nouvelles recrues pour l’année scolaire 2023/2024. Pour ce faire, elle met à leur disposition le document « Identification des besoins en alternants ». Ce dernier permettra à l’école de les mettre rapidement en contact avec des candidats.

De même, pour que la mise en relation se concrétise et que les deux parties puissent se rencontrer et échanger, l’école propose aux entreprises des sessions de mise en relation (speed meeting). Là aussi l’école met à disposition des professionnels la fiche « Save the date - speed meeting » pour confirmer la participation à ces face-à-face.

Enfin, le Garac rappelle aux entreprises qui ont déjà recruté des apprentis qui n’ont pas encore de centre de formation qu’il se tient à leur disposition pour les aider dans leurs démarches administratives si les jeunes souhaitent intégrer l’école de la filière.

L'école a également mis en place ce lien direct pour faciliter les échanges avec les professionnels.