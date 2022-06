Le Garac forme et récompense des stagiaires du réseau Renault sur son site

28 stagiaires alternants de l’après-vente du réseau Renault se sont vu remettre leur diplôme de technicien électromécanicien automobile à l’occasion d’une cérémonie qui s'est déroulée le 22 juin au Garac. Ils ont suivi 36 jours de formation répartis sur l’année, en alternance avec leur activité professionnelle dans les succursales, concessions et agences de la marque au losange.

Il y a un peu plus d’un an, Arnaud Sautier, directeur de la formation chez Renault France, proposait au Garac de devenir le premier CFA hors des murs du constructeur. Une convention de formation des salariés Renault des succursales, concessions et agences de la marque a alors été mise en place. Six groupes, pour un total de 80 stagiaires, ont alors été constitués. Les trois premiers groupes, soit 28 salariés, ont été récompensés avec un taux de réussite de 93,3 %. Deux formateurs – Pierre Geschwindermann et Thomas Seby – ont été recrutés pour encadrer ces sessions.

« La présence des chefs d’atelier et d’après-vente présents à cette cérémonie était une belle reconnaissance de l’investissement commun des stagiaires et de l’entreprise », a commenté le Garac, qui entend répondre aux sollicitations directes des entreprises de la mobilité pour former ou reconvertir leurs salariés.