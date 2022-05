Le Garac forme ses enseignants sur la mise à jour des calculateurs embarqués avec l'aide de Mobilians

L’objectif de cette formation était d’assurer un support technique aux enseignants du Garac pour leur permettre de dispenser à leurs élèves et apprentis un cours théorique et pratique sur la maintenance des calculateurs. Les aspects théoriques ont été abordés : règlementations, logiciels et matériels préconisés, évolution de l’activité. Des mises en situation réelle de diagnostic d’un véhicule à l’aide d’un accès à des sites RIM (Repair and Maintenance Information) proposés par les constructeurs, ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises.

Cette formation s’intègre dans un processus collaboratif. En effet, le Garac avait été sollicité pour participer à un groupe de travail initié par Yves Riou, Directeur Pôle Contrôle, Maintenance, Réparation chez Mobilians. Le but de ce groupe est de pouvoir accompagner les professionnels multimarques dans l’exercice de la maintenance des calculateurs nécessaire pour le maintien des performances des véhicules comme le remplacement d’organes où il est nécessaire d’effectuer un codage dans la BSI (boitier de servitude intelligent) embarqué dans le véhicule ou appairé avec les options intégrées dans le véhicule.

Cette première journée de formation d’une série prévue au Garac a pu être réalisée grâce aux travaux de la commission Mobilians et à l’intervention de deux membres du groupe: Amar Cheballah, Consultant automobile pour le compte de Mobilians, Pascal Sigrist, Directeur technique chez IDL, et Rémy Jallet, Chef de travaux au Garac.

D’ici 2025, 99% des entrées en ateliers nécessiteront une mise à jour d’un logiciel de calculateur. Aujourd’hui, 50% des campagnes de rappel sont dues à un défaut de logiciel.