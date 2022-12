Cérémonie de remise de diplômes au Garac

24 licenciés pro Organisation et management des services de l'automobile (OMSA) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines-Garac et 18 ingénieurs Cnam-Garac ont reçu leur diplôme en présence de leur parrain Claude Cham, président de la Fiev, et de plusieurs représentants de la profession.

Ils étaient tous là, alors qu’ils travaillent déjà au sein de leurs entreprises respectives, deux mois après avoir terminé leurs études. Ils sont venus de toute la métropole et même des Antilles pour recevoir leurs diplômes des mains de leur parrain, Claude Cham, président de la Fiev. Ce dernier était entouré de Francis Bartholomé, président de l’AFISA et de Mobilians, d’Annick Razet, directrice de l’École d’ingénieurs du Cnam, de Dominique Faivre-Pierret, déléguée générale de l’Anfa, et de Sandrine Iglésias, responsable de la licence Organisation et management des services de l'automobile (OMSA) pour l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Face aux 100 % de réussite pour la licence OMSA, et 95 % pour le diplôme d’ingénieur, Claude Cham a encouragé les jeunes, au-delà des connaissances acquises et capacités de savoir-être auxquelles le Garac attache tant d’importance, à toujours se former. Il a également remis les Trophées d’excellence aux entreprises et aux maîtres d’apprentissage qui se sont distingués pour la formation d’ingénieur.

« La réputation de nos deux formations grandit chaque année, assure Laurent Roux, directeur général du Garac. La formation OMSA apporte un plus organisationnel à nos BTS. La formation d’ingénieur portée par le Cnam et le Garac, qui vise non pas un super technicien d’atelier, mais un futur cadre chargé de l’amélioration des processus de l’après-vente, est appréciée des entreprises qui en ont compris l’objectif. Chaque année, de nouvelles entreprises en sont convaincues comme BYmyCAR, CarAvenue, De Willermin, Roady, VoltaTrucks. 21 nouveaux apprentis-ingénieurs ont intégré la nouvelle promotion en septembre 2022. Une formation toujours en évolution, une nouvelle enquête sur les attentes des entreprises a été menée par le Cnam et le Garac. Le comité métiers en fera état dans le cadre du processus de renouvellement de l’habilitation de la CTI en 2023 ».

2023 sera aussi l’occasion d’un autre événement plus léger celui- là, à savoir l’organisation, au printemps, de la Soirée de gala des ingénieurs Cnam-Garac pour les 15 ans de la formation.