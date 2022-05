Le Garac ouvre le BTS Management commercial opérationnel

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés de son réseau d’entreprises partenaires et, de façon plus générale, à l’attente de la filière, le Garac va ouvrir en septembre 2022, une nouvelle section de BTS Management commercial opérationnel (MCO). Les entreprises sont en effet à la recherche de jeunes ayant la capacité de gérer une unité commerciale et de développer des compétences comme la gestion de l’offre commerciale, celle des stocks, de la relation clients, le management d’équipe, le merchandising, le suivi des indicateurs de performance ou encore le développement de l’attractivité du point de vente.

Contrairement à d’autres formations axées uniquement sur la vente et déjà proposées dans l'école d'Argenteuil, le BTS MCO est pluridisciplinaire. Avec de l’expérience et suivant la taille de l’entreprise, les jeunes diplômés pourront prétendre à des postes de conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, chef de rayon, responsable e-commerce, animateur des ventes, chef des ventes, responsable d’agence, directeur adjoint de magasin…

Le BTS MCO sera préparé en deux ans en apprentissage. Les inscriptions sont ouvertes.