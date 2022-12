Le Garac reçoit un véhicule Scania

Christophe Auroux, responsable des ressources humaines chez Scania France, a remis à Laurent Roux, directeur général du Garac, les clés du nouveau Scania R410 GNV. Celui-ci est à disposition des sections maintenance de transport routier de l’Ecole nationale des professions de l’automobile. Scania, très au fait de la technologie GNV, prête chaque année un véhicule de ce type. Ceci permet aux apprentis de Bac Pro et BTS maintenance VTR du Garac de se familiariser avec ce type de matériel doté d’équipements spécifiques.

La caractéristique principale du moteur GNV par rapport aux moteurs diesel est de fonctionner à l’aide d’un système à allumage commandé (similaire au moteur essence), en utilisant un gaz et non un liquide (comme le Super 95 ou 98). Ce type de moteur permet aux apprenants d’étudier et contrôler le fonctionnement et/ou les pressions des différents éléments du système d’alimentation en carburant (Gaz Naturel) sur le circuit Haute Pression (coté réservoir) à 200 bars, au niveau du régulateur de pression ou détendeur (permettant de passer de haute pression en basse pression), sur le circuit basse pression (coté alimentation moteur) à environ 1,6 bars.

Scania recrute des apprentis du Garac à tous les niveaux de formations : BAC Pro, CQP, BTS, licence, ingénieur et est toujours présent aux portes ouvertes du Garac pour faire découvrir ce secteur dynamique mais ignoré du grand public.