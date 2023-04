Le Garac sélectionné pour la formation des salariés

Ayant répondu à l’appel à projets de l’Opco Mobilités, le Garac a été sélectionné pour mettre en œuvre le dispositif Compétences emplois 2023-2025. Il propose un catalogue de formations sur la maintenance des véhicules particuliers pour les entreprises des services de l’automobile et de la mobilité d’Île-de-France.

Le Garac a été sélectionné pour le dispositif Compétences emplois 2023-2025. Financé par l’Opco Mobilités, ce dispositif permet, sans avance de frais pour l’entreprise, une prise en charge à 100 % du coût pédagogique des formations. Toutes les entreprises rattachées à la convention collective des services de l’automobile (code 1090) y ont droit, quel que soit le nombre de salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier en retour d’un forfait salarial de 16 euros HT par heure de formation (dans la limite des fonds disponibles).

Le Garac, qui mène déjà des actions de formation continue à la demande, a décidé en effet de créer sa propre structure de formation continue – « Garac Formation » – et de proposer un catalogue de formations précis sur la maintenance des véhicules particuliers. Ces formations sont accessibles dans le cadre non seulement du dispositif Compétences emplois, mais aussi en dehors de ce cadre. Douze formations seront proposées dans trois domaines :

Maintenance, sécurité, confort.

Véhicules électriques et hybrides.

Electricité, électronique auto.

Le planning des formations et le catalogue des formations sont disponibles sur le site du Garac ou par téléphone au 01 34 34 37 40.

La nouvelle entité juridique « Garac Formation » est sous la direction et le contrôle du Garac et la mise en œuvre se fait dans l’esprit et les valeurs de l’école nationale des professions de l’automobile.

Les formations ont lieu sur le Campus national à Argenteuil, accessible en 10 minutes depuis la Gare Saint-Lazare ou par l’A15 ou l’A86.

L’objectif de Compétences emplois 2023-2025 est de « permettre notamment aux entreprises de faire face aux mutations énergétiques, technologiques et concurrentielles en cours et à venir ».