Le Garage Du Clos diversifie ses activités au service de la mobilité

Le Garage du Clos, c’est un nom, deux adresses et un savoir-faire. Il faut dire que son propriétaire, la famille Mony, baigne dans l’univers mécanique depuis des décennies. C’est d’ailleurs sur le circuit de Montlhéry qu’André et Marie-Noëlle Mony se sont rencontrés grâce au pilote et ami commun, Christian Ravel. De cette histoire d’amour est né un premier établissement en 1969 dans le village de Leuville-sur-Orge (91). « Mon père est devenu préparateur automobile, il était même assez réputé dans le milieu, raconte son fils Nicolas Mony, qui a repris les affaires en 2012. C’était l’époque des R8 et R12 Gordini ». Après plusieurs années aux horaires incalculables, le couple aspire à d’autres projets. Et c’est grâce à l’un des bénévoles du club de karting Jean-Pierre Beltoise que son destin va s’accélérer : « Mon père voulait absolument représenter une marque mais il ne savait pas laquelle, poursuit-il. Le responsable du club venait d’acheter le tout premier coupé Honda Accord et lui a proposé de l’essayer pendant une journée. Le soir, il lui a rendu sa voiture, et le lendemain il appelait Honda pour représenter la marque ». Le couple Mony obtient le panneau en avril 1979 en tant qu’agent d’un concessionnaire de Corbeil-Essonnes (91), et finit par voler de ses propres ailes trois ans plus tard en intégrant officiellement le réseau Honda.

Faire figure d’exemple

L’entreprise prospère si bien que le duo de dirigeants déménage la concession sur son terrain actuel en 1989, à la sortie 43 de la N104 vers Linas-Montlhéry, avant d’en ouvrir une seconde en 1999 à Villebon-sur-Yvette (91). Depuis son installation, le Garage Du Clos est le seul distributeur Honda de l’Essonne. Une force qui lui permet de vendre 200 véhicules neufs et 220 véhicules d’occasion par an. « Quand on vient nous voir, c’est pour des raisons particulières. Comme nous ne sommes pas sur un lieu de passage très fréquenté, c’est la qualité de l’après-vente et notre image qui bénéficient au fonctionnement de l’entreprise et fait marcher le bouche à oreille ! ». Le concessionnaire conserve d’ailleurs depuis plusieurs années sa place dans le Top 5 de la catégorie indice satisfaction client sur la région Ile-de-France avec chacun de ses établissements. Tous groupes confondus, il est leader de ce classement au dernier trimestre 2022. « C’est vraiment important car la qualité de service va faire la différence. On parle de plus en plus de la vente en ligne, il y a moins d'intérêt avec les véhicules électriques d'aller chez le concessionnaire puisque il y a moins cette notion de service justement et si on ne se démarque pas à ce niveau-là, on risque de mourir très vite. C’est un travail de fond qu’il est important de faire sur toutes les structures à taille humaine comme la nôtre. Beaucoup de clients me disent : on prend des Honda depuis 30 ans mais si vous changez, on achètera toujours une « Garage Du Clos ». Ça fait plaisir même si on espère vraiment continuer notre route avec Honda car c’est une marque très sympathique à représenter. Même si aujourd’hui on est vraiment dans le dur avec tous les problèmes de semi-conducteurs.».

Être chef d’entreprise n’est pas de tout repos. Cela demande de l’agilité, surtout dans le contexte actuel que connaît pour l’industrie automobile. Depuis la crise sanitaire, les obstacles s’ajoutent à l’instar de la pénurie de semi-conducteurs, les difficultés de production et de logistique. Le commerçant peine à vendre ses véhicules en raison des délais de livraison à rallonge. « On a pu vendre la Honda Civic, qui est notre vrai fer de lance, pendant trois mois. Puis on nous a demandé de stopper les ventes en raison des délais de livraison allant jusqu’à 16 mois » déplore Nicolas Mony. Il faut aussi compter 6 mois pour une Honda Jazz et 12 mois pour une Honda HR-V. « On s’attend encore à une année très difficile. Quand on a un commerce mais qu’on n’a rien à vendre… On vend du délai aujourd’hui. A l’échelle nationale, il y a, il me semble près de 3 500 véhicules à livrer, qui ont été vendus en 2022. Cette année, quatre nouveautés vont être lancées, donc entre le portefeuille actuel, les véhicules de démonstration, on frise les 4 000 voitures. Sauf que Honda nous a annoncé qu’on n’immatriculerait pas plus de 5 000 unités environ en 2023. Cela fait donc très peu de véhicules à vendre. Le plus gros sera sur 2024 ».

Sur le chemin de la diversification

Aux côtés de sa femme Nelly, Nicolas Mony n’a d’autres choix que de trouver d’autres leviers de croissance. Le premier sera le VO et le second portera sur la diversification de ses activités. Motard depuis trois générations, la famille Mony aimerait faire de cette passion une activité rentable. D’autant que ce projet aurait du sens collectivement dans la mesure où la quasi-totalité des 19 employés conduit des deux-roues. Un avantage certain tant pour le commerce que pour l’après-vente, qui ne nécessiterait pas de recruter pour l’instant. Le dirigeant s’est donc rapproché de la marque italienne Moto Morini. En parallèle, il envisage également de commercialiser des voitures sans permis, ainsi que des petites voitures électriques. « On va essayer de s’axer sur un thème actuel : celui de la mobilité. On a toujours été très pris par l’automobile, on est ouvert 6 jours sur 7, au niveau des ventes on a toujours été dans les dix premiers de France donc mine de rien, cela prend du temps. Donc parfois il faut être dans le dur pour faire quelque chose. On ne s’attend pas toujours à la difficulté quand tout va bien. Mais on préfère prendre cette situation de manière positive. C’est un nouveau challenge, très stimulant ». D’une superficie de 1 400 m2 chacune, les deux concessions ont la capacité d’accueillir ces nouveaux projets. Moto Morini ne requière que 25m2 de showroom pour exposer ses motos. La famille Mony est donc prête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.