Le Garage Ecole du Mans ouvre ses portes

Créée en 2020 par Motul et Norauto, en partenariat avec la Fédération Nationale des Ecoles de Production (FNEP), l'association Les Garages Ecoles a ouvert trois écoles cette année, qui viennent s'ajouter à celles de Lille et de Lens lancées en 2021. Après Orchy et Argentan, l'association pose ses valises dans la Sarthe avec la fondation d'une Ecole de Production à Allonnes. Cette dernière, orientée sur la formation des jeunes aux métiers de la mécanique et qui propose un CAP Maintenance de véhicule, a ouvert ses portes en octobre 2022 et sera inauguré le 14 décembre. Elle accueille à ce jour une première promotion de 15 élèves qui bénéficient d'une formation de deux ans gratuite grâce au soutien de la région Pays de la Loire, du département de la Sarthe, de l'agglomération du Mans, de l'Automobile Club de l'Ouest ainsi que de nombreuses entreprises et mécènes. Bertrand Corbeau, président de l'association Garage Ecole du Mans et administrateur de l'ACO, commente : « Avec l'ouverture de cette formation Maintenance de véhicule, nous sommes heureux de pouvoir proposer une option supplémentaire à des jeunes attirés par une autre façon d'apprendre dans les métiers de la mécanique automobile. Ce nouveau modèle d'apprentissage a pour objectif de les mener vers une insertion professionnelle réussie, dans une filière qui recrute. » La formation, qui s'adresse au 15-18 ans, comprend une base d'enseignement général et d'une partie professionnelle et pratique, dispensée en atelier. Une fois le diplôme en poche, les élèves auront la possibilité de poursuivre leur études vers le bac pro Maintenance de véhicules.

Avec l'objectif de favoriser l'apprentissage et d'attirer les jeunes vers les professions dans le secteur de l'automobile, l'association a l'ambition d'ouvrir 12 écoles labellisées dans les dix prochaines années et de former chaque année près de 700 élèves.