Le géant japonais de l'électronique Sony se rêve en constructeur automobile

Dans le cadre du CES de Las Vagas, Sony a officiellement annoncé la création d'une filiale automobile et présenté Vision S. Un nouveau concept-car de véhicule 100 % électrique préfigurant un modèle qui pourrait venir concurrencer les productions de l'Américain Tesla.

L'industrie automobile est en pleine mutation. Outre la transition énergétique à laquelle les constructeurs traditionnels doivent faire face, il faut désormais composer avec de nouveaux entrants aux appétits aiguisés (Tesla, MG Motor, Vinfast, etc.) et le vif intérêt pour le secteur de certains acteurs issus de la tech, maîtrisant plus particulièrement le software. Dans cette droite ligne, le géant japonais de l'électronique entend se positionner en concurrent sérieux.

Dans le cadre de l'édition 2022 du Consumer Electronic Show (CES), l'entreprise a annoncé la création d'une filiale dédiée à l'automobile et présenté un nouveau modèle : Vision S-02. Prenant les traits d'un SUV, ce nouveau véhicule 100 % électrique rejoint donc la gamme Sony deux ans après la présentation de la berline Vision-S.