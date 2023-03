Le GNCO présente son nouveau bureau

En ce début d’année 2023, Michel Maggi a renouvelé partiellement le bureau du Groupement national des concessionnaires Opel. Le nouveau bureau du GNCO est composé comme suit :

• Loic Barbier, La Rochelle, Rochefort

• Jean-Luc Debove, Calais

• Michel Gex, groupe ByMyCar

• Patrick Sebillotte, groupe Edenauto

• Christophe Stage, groupe Legrand

Retrouver une rentabilité plus solide au sein du réseau Opel

« Avec cette équipe, Michel Maggi continuera à poursuivre l’objectif qu’il s’était donné au début de son mandat : faire revenir le réseau Opel à la rentabilité par le biais d’une étroite collaboration avec le constructeur. Si la rentabilité moyenne fut atteinte à fin décembre (+0,1%), l’équilibre reste néanmoins bien trop bas et doit encore progresser pour pouvoir avancer sereinement avec la marque », indique un porte-parole du GNCO.

Le ciel n'est pas dégagé pour Opel

Sur fond de crise du pouvoir d’achat, de flux de production et logistiques contrariés et de tensions autour du futur contrat d’agence, Michel Maggi est conscient que la tâche est ardue : « Sur le 1er semestre, je ne vois pas d’amélioration significative du contexte économique et il faudra être très agile pour accélérer les commandes et les livraisons. Je reconnais que les efforts déployés par les équipes dans les concessions sont plus qu’intenses pour apporter des solutions aux clients ».

Au sujet des futurs contrats, Michel Maggi espère une levée de confidentialité proche afin de pouvoir avancer avec le nouveau bureau sur les éclairages à apporter aux adhérents. Il en profite pour souligner « l’excellente collaboration avec les présidents des autres groupements Stellantis, sous la houlette de la nouvelle structure AGGS (pour « Association des groupements du groupe Stellantis ») ».

Un début d'année plutôt bien orienté

En février 2023, Opel a immatriculé 3 267 VP (+ 18,4 %), dont 495 véhicules électriques (BEV). Au cumul des deux premiers mois de l'année, Opel rend une carte de 6 127 VPN (+ 16,2 %), pour 2,5 % de part de marché. Dans ce total, on compte 961 véhicules électriques (+80,9 %), dont 532 Corsa-e et 355 Mokka-e. A ce total VP, on peut ajouter 1 192 véhicules utilitaires légers (+1,9 %).

Le nouveau bureau 2023 du GNCO avec de gauche à droite : Loïc Barbier, Christophe Stage, Jean-Luc Debove, Michel Maggi, Patrick Sebillotte, Michel Gex.