Le GNFA va former les réparateurs aux outils DAT

DAT, acteur majeur en Europe de la data et du chiffrage à destination du monde de l’après-vente automobile et le GNFA organisme incontournable de la formation continue sur le marché de l’automobile annoncent un partenariat selon lequel ce dernier formera les réparateurs à la maitrise des outils de DAT.

Lancé sur le marché français fin 2022, le nouvel outil de chiffrage « weDAT » de DAT, à destination des réparateurs a de fortes ambitions en France. Avec cet outil, le spécialiste de la data a la volonté de proposer des solutions adaptées et au juste prix, aux réparateurs mais aussi aux gestionnaires de flottes et aux experts.

Aussi afin d’optimiser l’efficacité de ses outils auprès des professionnels, DAT a décidé de confier l’intégralité des formations de ceux-ci au GNFA. Ainsi, toutes les formations qui seront mises à disposition des réparateurs, en distanciel ou en présentiel, seront déployées par les experts du GNFA.

« Le GNFA est un organisme reconnu au niveau national, avec une réelle légitimité », souligne Amaury de Pascal, directeur général de la filiale française de DAT. « Pour DAT, il est essentiel de s’appuyer sur des acteurs légitimes, avec une vraie connaissance, qui parlent le même langage que celui des réparateurs et des experts. Pour nous, c’est un point essentiel pour pouvoir nous adapter au plus près des besoins des clients. Notre idée est que l’outil de chiffrage soit expliqué à des réparateurs, par des réparateurs. Et les formateurs du GNFA connaissent parfaitement le quotidien de ces réparateurs », complète-t-il.

Tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des professionnels de l’après-vente est une vision commune que partage les deux partenaires. Au sortir des formations proposées par DAT et déployées par le GNFA, la volonté est que tous les apprenants puissent repartir dans leurs activités respectives en maîtrisant l’utilisation de l’outil. « Ce partenariat a vraiment du sens, pour tous les acteurs quels qu’ils soient. Nous sommes heureux d’accompagner DAT sur le marché français et de pouvoir actionner un nouveau levier pour participer à la montée en compétences des réparateurs et experts de l’Après-Vente », explique Virginie de Pierrepont, présidente et directrice générale du GNFA.