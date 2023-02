Le gouvernement débloque 3,6 milliards d’euros pour l’industrie automobile

Le gouvernement vient d’annoncer un appel à projets à hauteur de 3,6 milliards d’euros pour permettre à l’industrie automobile de relever le défi d’une mobilité sobre, souveraine et résiliente. Objectif : produire sur le territoire national 2 millions de véhicules zéro émission par an.

Dans le cadre du plan stratégique France 2030, le gouvernement vient de lancer un appel à projets pour soutenir les investissements nécessaires afin de produire les véhicules de demain et leurs composants alors que 2035 signera la fin des ventes des voitures thermiques.

« Pour réussir cette transformation fondamentale et en saisir les nouvelles opportunités, la filière doit investir rapidement et massivement dans le véhicule de demain et ses composants stratégiques, ainsi que dans la diversification et la modernisation d’une partie de son tissu industriel », estime l’exécutif qui souhaite que soient produits en France, à l’horizon 2030, 2 millions de véhicules zéro émission par an. Pour ce faire, le gouvernement a prévu une enveloppe de 3,6 milliards d’euros.

Le dispositif s’adresse à tous les acteurs du secteur. Son objectif est d’avoir un effet incitatif majeur sur les efforts d’investissements et de développement de la filière automobile entre 2023 et 2026. Il vise à couvrir l’ensemble des besoins industriels de la filière et de ses acteurs (constructeurs, sous-traitants, acteurs émergents) et comporte cinq volets :

Développement et assemblage des véhicules de demain.

Production des principaux composants et équipements du véhicule de demain.

Production des infrastructures de recharge et d’avitaillement pour les véhicules électriques à batterie et à hydrogène.

Diversification des sous-traitants automobile vers de nouveaux secteurs.

Amélioration de la performance environnementale des procédés et sites de production (ex. projets de décarbonation, économie circulaire, etc.).

En 2023, les projets pourront être déposés les 29 mars et 15 mai 2023.