Le gouvernement français déploie DiaLog pour faciliter les déplacements des poids lourds

Sous l’autorité de Clément Beaune, le ministère des Transports a officialisé le premier mars 2023 le lancement de DiaLog, une base de données nationale des arrêtés de circulation des poids lourds et des aires de livraison.

« Initié en mars 2022 dans le cadre du volet technique et opérationnel de l’article 122 de la Loi Climat & Résilience, DiaLog est un dispositif permettant de collecter et de rendre accessibles les informations contenues dans les arrêtés de circulation qui s’appliquent aux poids lourds. Leur numérisation permettra leur intégration dans les outils de navigation utilisés par les chauffeurs de poids lourds au quotidien, sur l’ensemble du territoire, et de garantir la sécurité des usagers de la route ainsi que la pérennité des infrastructures de transports. Le dispositif est également équipé d’outils à destination des gestionnaires de voirie afin de diagnostiquer les problématiques d’accès à leur territoire pour les poids lourds et d’améliorer le fonctionnement de la logistique », détaille le ministère dans un communiqué.

Une démarche public-privé pour privilégier l’efficacité

L’objectif est de mettre en œuvre une logistique plus respectueuse de l’environnement sur le territoire français tout en renforçant la sécurité des chauffeurs de camions. « DiaLog a intégré tout au long de son processus de conception et de développement les contributions de collectivités gestionnaires de réseaux routiers, comme la ville de Savenay et la métropole de Rennes, et des services et acteurs du numérique tels que TomTom, Here, Waze et Apple », précise le ministère des Transports, en ajoutant que le dispositif sera mis en évidence lors de la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL) les 28, 29 et 30 mars 2023 à Paris, dans le parc des expositions de la porte de Versailles

Depuis le 1er mars 2023, les territoires souhaitant prendre part aux tests en situation opérationnelle peuvent s’inscrire sur le site de la base nationale : https://dialog.beta.gouv.fr/. Le dispositif sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités dans l’optique de prendre en charge toute la diversité des besoins et usages territoriaux en matière de réglementation routière.