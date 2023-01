Le gouvernement français soutient le programme InTerLUD

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, ont annoncé le soutien du gouvernement au programme LUD+, nouvelle appellation d’InTerLUD, co-porté par le Cerema, Logistic Low Carbon et Rozo.

« Le programme LUD+ vise à poursuivre la dynamique impulsée par le programme InTerLUD, pour les quatre années à venir avec une amplification de la démarche, une accélération dans la mise en œuvre d’actions sur les territoires et le développement, à des échelles non plus locales mais nationales, d’outils d’évaluation, d’expérimentations, modélisations et solutions », détaille un communiqué qui rappelle aussi que LUD+ s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale logistique présentée par le gouvernement lors du dernier CILOG (Comité interministériel de la logistique).

Les trois pierres angulaires du programme LUD+

Primo, une amplification de l'accompagnement des territoires dans l'élaboration de chartes de logistique urbaine durable et dans la mise en œuvre des actions qui en découlent, prioritairement sur les territoires concernés par les ZFE-m et auprès de nouveaux EPCI.

Secundo, « des actions auprès de tous les acteurs concernés par les enjeux de la logistique urbaine, pour accélérer la transition du transport urbain de marchandises sur tout le territoire national : réalisation d'expérimentations et mises en place de solutions innovantes, développement et partage des connaissances via notamment l'organisation de formations et de séminaires auprès des élus, des techniciens des collectivités et des acteurs économiques. Ces actions permettront à tous de mieux se comprendre, de mieux connaître les enjeux et les solutions existantes, tout en développant ou en rendant accessibles les services innovants dont ils ont besoin ».

Mobiliser tous les modes de transport

Tertio, une pérennisation des actions du programme via la mise en place d'un centre de ressources partenarial. L'ensemble des outils développés par LUD+ seront versés dans ce centre de ressources : les chartes LUD, les formations, la plateforme des bonnes pratiques, les services numériques, les études menées. Ce centre aura aussi vocation à collecter, référencer et valoriser les ressources hors programme LUD+. Cette structuration originale et innovante est une réponse aux demandes de l’ensemble des acteurs de la logistique urbaine.

« Notre approche systémique mobilise tous les leviers dont dispose une collectivité et tous les modes de transport », synthétise Jean-André Lasserre, directeur du programme chez Logistic Low Carbon.