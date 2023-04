Le gouvernement soutient l'acquisition de poids lourds électriques et l'installation de bornes de recharge

La filière du transport est confrontée à de nombreux défis, notamment la transition énergétique et le renouvellement de sa flotte au profit de véhicules électriques. Pour l'accompagner, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, annoncent l’ouverture de l’appel à projets « Écosystèmes des véhicules lourds électriques », doté d'une enveloppe d'un montant de 60 millions d'euros, dont 55 millions dédiés au transport routier de marchandises, et de 5 millions pour les autocars. Il doit permettre d'accompagner l’acquisition de plus de 500 véhicules lourds électriques afin d’accélérer la décarbonation ambitieuse du secteur à l'échelle nationale. Ce dispositif, opéré par l’Ademe, vise à soutenir l’acquisition et la location longue durée de poids lourds ou d’autocars électriques, ainsi que l’installation de bornes de recharge adaptées à leur usage. « La décarbonation du transport routier de marchandises est l'un des plus grands défis du verdissement des transports. Il faut développer de nouvelles technologies, faire évoluer les usages et inventer les infrastructures de recharge. Cet appel à projets permettra de soutenir les acteurs engagés, d'aligner les écosystèmes et de passer progressivement à l’échelle », indique Agnès Pannier-Runacher.

Le montant de l’aide peut atteindre jusqu’à 65 % du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule lourd électrique, dans la limite de :

75 000 euros pour un camion ayant un poids maximal compris entre 4,5 et 12 tonnes, 100 000 euros pour un camion ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes et 150 000 euros dans le cas particulier des tracteurs routiers.

100 000 euros pour un autocar.

Par ailleurs, l’installation des bornes de recharge électrique est soutenue à hauteur de 60 % des coûts d’investissement éligibles, génie civil compris.

Les projets sont éligibles dès la première acquisition d'un poids lourd électrique et peuvent être soumis jusqu'au 29 septembre 2023 sur la plateforme dédiée de l'Ademe.