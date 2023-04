Le Grand Prix ACF Autotech dévoile les trois start-up lauréates

C'est à l'Automobile Club de France que s'est déroulée la finale de la sixième édition du Grand Prix ACF Autotech. À l'occasion de cette cérémonie, les dirigeants des six finalistes (Nodar Sensors, EmbodMe, Cetrac.io, Wedolow, Lines Manufacturing et Nelson) ont défendu en direct leur innovation sous forme de grand oral devant le jury, les partenaires, les professionnels de l'automobile, ainsi que les invités. À l’issue des pitchs, les membres du jury et le public ont voté en direct (les voies cumulées du public comptant comme un membre du jury supplémentaire) et récompensé trois start-up :

Nodar Sensors a remporté le Grand Prix ACF, en tant que start-up la plus avancée dans son développement. Créée aux États-Unis, la jeune entreprise propose des stéréo-caméra pour produire des solutions Adas. Wedolow, lauréate du Prix Pionner ACF, en tant que jeune start-up en début de développement. Cette entreprise bretonne propose l'optimisation des softwares afin de rendre moins énergivore l’utilisation de systèmes connectés. Nelson remporte la Mention GPACF GreenTech pour sa contribution à l'environnement avec une solution de préparation, d’organisation et de gestion facile de l'électrification d’une flotte automobile.

Les lauréats du Grand Prix ACF Autotech vont bénéficier d’un titre référent et reconnu qui doit leur permettre d'accélérer leur déploiement. Ils vont également bénéficier d'un accompagnement personnalisé financier et juridique, d'un coaching, d'une mise en réseau avec les décideurs et investisseurs clés ainsi que d’une aide administrative à l’implémentation dans un pays étranger.

Au total, 75 start-up de 22 pays (51 % de candidatures étrangères) étaient candidates cette année. Pour la septième édition, qui se déroulera le 19 avril 2024, l'appel à projets débutera au dernier trimestre 2023.

..