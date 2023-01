Le groupe Faurie fait son entrée dans le réseau Alpine à Limoges

C’est un événement que Marc Faurie voulait marquant. Le président du groupe éponyme a célébré en grande pompe l’ouverture de son premier établissement aux couleurs de la marque sportive Alpine à Limoges (87). Pour l’occasion, près de 180 personnes étaient réunies, parmi lesquelles Philippe Quetaud, directeur France d'Alpine, Emmanuel Al-Nawakil, directeur des ventes et des opérations d’Alpine, David Gendry, directeur marketing et communication d'Alpine, ainsi que l’équipe Code Racing Development écurie partenaire du Centre Alpine Limoges. Cette dernière a notamment présenté la gamme de la marque tricolore ainsi q’une A480 de 2016.

Opérationnelle depuis le 10 octobre 2022, la concession de 135 m2 expose trois modèles de la gamme Alpine au sein du showroom, à savoir l’originale A110, l’A110 GT, et la sportive A110 S.

Une pas de plus avec le groupe Renault

Avec cette entrée dans le réseau Alpine, le groupe Faurie renforce un peu plus ses liens avec le groupe Renault. En effet, le distributeur représentait déjà les marques Renault et Dacia. Au total, il compte dans son portefeuille dix marques automobiles que sont Renault, Dacia, Alpine, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Opel, Suzuki et MG.

Grâce à cette nouvelle intégration, le groupe compte désormais 1 534 salariés et 62 sites répartis sur six régions et dix-huit départements : Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Île-de-France, Centre-Val De Loire et Bourgogne-Franche-Comté. En 2022, le groupe Faurie a vendu 16 243 véhicules neufs et 16 894 véhicules d’occasion et réalisé un chiffre d’affaires de 743,5 millions d'euros.