Le groupe ABVV va distribuer les vélos électriques Angell

Distributeur des marques Volvo, Jaguar, Land-Rover, Hyundai, Seat, Cupra et Škoda, ABVV Groupe ajoute une nouvelle offre de mobilité à son portefeuille de marques à travers la signature d’un accord de distribution conclu avec Angell. Mettant en avant le « made in France », la start-up Angell propose des vélos à assistance électrique (VAE) premium qui se reconnaissent au premier regard grâce à leur cadre très graphique signé par le designer Ora-ïto.

Des offres packagées intégrant voiture et vélo

Très légers et bardés d’équipements (clignotants avant et arrière, feux de stop de freinage, GPS, anti-vol, alarme…), ces vélos ont tout pour séduire une clientèle portée sur la tech et CSP+. « A travers ce partenariat, le groupe ABVV dispose d’un nouvel atout, afin d’accompagner au mieux les clients souhaitant bénéficier d’une mobilité multimodale. Des offres packagées, intégrant la location couplée d’un véhicule et d’un vélo Angell sont à l’étude ; elles intégreront une large gamme de services associées comme l’entretien ou la réparation des vélos », précise un porte-parole du groupe.

Une approche holistique des solutions et des services de mobilité

« La volonté du Groupe ABVV est de s’inscrire comme acteur majeur de solutions de mobilité. En outre, après avoir étoffé notre portefeuille de marques automobiles ces derniers mois, nous souhaitons entretenir cette dynamique de diversification. Nos équipes ont travaillées sur le développement de services associés différenciants permettant de créer de la valeur auprès de nos clients. Nous avons ainsi créé une société de location courte et moyenne durée ABVV Rent, mis en place un service de conciergerie ABVV Mobility, et nous souhaitons maintenant offrir à nos clients un autre mode de mobilité, complémentaire et innovant », explique Bedros Izikian, directeur général du groupe ABVV, avant de poursuivre : « Le choix et le rapprochement avec Angell s’est fait très naturellement dans la mesure où les valeurs d’innovation, de qualité et d’expérience client véhiculées par Angell correspondent à l’ADN du groupe ABVV. Enfin, nous retrouvons chez Angell cet esprit start-up dans lequel nous nous identifions très clairement ».