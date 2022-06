Le groupe Actena Automobiles représentera la France lors du Volvo International Service Technical Awards

Créé en 1957, le VISTA (Volvo International Service Technical Awards), n'était qu'à l’origine un concours entre techniciens Volvo uniquement organisé en Suède. Dans les années 1970, l’évènement a traversé les frontières pour acquérir ses dimensions internationales d'aujourd’hui. « Au-delà des objectifs de motivation des équipes service et le développement des compétences au sein du réseau, le prix VISTA vise à mettre en exergue l’importance accordée aux clients auprès du réseau et à encourager le travail d’équipe comme pilier d’excellence du service », explique Volvo Cars.

Le 24 juin 2022, après deux manches qualificatives et une demi-finale dédiées à des problématiques relatives à la technique, aux pièces de rechange, et à l’expérience client - auxquelles ont pris part plus de 200 participants du réseau de Volvo France - six équipes se sont affrontées en finale de la catégorie « Service ». Étaient présents les groupes : Actena Automobiles à Mantes-La-Jolie (78), ABVV Groupe à Chantilly (60), Defrance Automobiles à Rennes (35), Actena Automobiles à Port Marly (78), Côte Ouest Automobiles à Saint Brieuc (22) et Darmendrail Automobiles à Anglet (64).

En route vers la finale en Suède

Chacune d'elles rêvait de représenter le pays tricolore lors de la finale mondiale qui se tiendra à Göteborg, en Suède, du 5 au 10 septembre prochain. Au terme d’une épreuve pratique, l'équipe formée par Actena Automobiles situé à Mantes-La-Jolie (78) a été sacrée victorieuse. « Motiver nos techniciens après-vente à exceller dans leur profession, partout à travers le monde, revêt une importance capitale pour Volvo Cars, intervient Marie-Noëlle Pillot, directrice Ressources Humaines et Développement des Compétences Réseau de Volvo Car France. Le Challenge VISTA se concentre sur le travail d’équipe et la satisfaction clients, qui sont des pierres angulaires du Service tel que nous l’entendons chez Volvo. Nous avons à cœur de créer une expérience clients des plus positives, à toutes les étapes de notre relation avec nos clients et prospects. Le Challenge VISTA permet aussi de développer des compétences essentielles pour répondre aux besoins de nos clients ».

Exceptionnellement, la seconde équipe incarnée par la concession Defrance Automobiles à Rennes (35) sera tout de même conviée lors de la finale en Suède, du 5 au 10 septembre 2022, afin d’encourager les finalistes français face à leurs homologues originaire du monde entier.