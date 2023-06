Le groupe Amplitude ouvre les portes de son nouveau showroom digital

Le métaverse séduit de plus en plus l’univers de la distribution automobile. Le 21 avril 2022, Edouard Schumacher, président de LS Group était l’un des premiers à franchir le pas du virtuel. Il avait alors inauguré C-AR(T), la première galerie d’art dédiée à l’automobile dans le métaverse. Les expositions ont pour vocation de rassembler les œuvres d’artistes célèbres ou émergents et de designers, issus de tous horizons et cultures, dans un lieu évolutif qui se veut avant tout comme un nouveau centre d’échanges et d’interactions sociales.

Un espace immersif dédié aux nouveaux modèles

Désormais, le groupe Amplitude passe une étape supplémentaire sur le terrain du virtuel en lançant son premier showroom automobile 100 % digital. L’objectif de ce projet est « d’attirer une nouvelle clientèle qui recherche une nouvelle expérience dans son parcours de découverte d’un véhicule », explique l’opérateur. Ainsi, en un clic depuis leur ordinateur ou smartphone, les clients sont plongés dans un espace en 3D et peuvent s’y déplacer pour découvrir les modèles de voitures exposés. Il s’agit uniquement des modèles et des marques vendus par le groupe. « Un espace innovant, immersif, évolutif et interactif qui permet de découvrir, d'une nouvelle manière, des marques que nous distribuons », souligne Jérémy Auribot, directeur stratégie, transformation et marketing du groupe amplitude. Pour commercer, celui-ci a choisi de mettre à l’honneur l’Opel Mokka-e, la Ford Mustang Mach-E et la Kia EV6 GT. Dans deux autres salles sont installés le Ford Explorer millésime 2024 et le Volvo EX90.

Une vitrine pour le neuf et l'électrique

En cliquant sur les véhicules, les internautes reçoivent un QR code avec la fiche de présentation de chaque modèle (motorisations, prix, coloris, etc.). Ceux-ci peuvent même échanger avec les personnes connectées en même temps, ainsi qu’avec l'hôtesse Tiphany connectée à l’intelligence artificielle. Ainsi, les potentiels acheteurs peuvent déjà se faire une première idée de ce qu’ils recherchent avant de se rendre dans une concession physique. L’opérateur précise que les modèles seront régulièrement mis à jour dans ce showroom en fonction de l’actualité et des nouveautés. Pour mémoire, le groupe Amplitude distribue 14 marques, à savoir Ford, Opel, Kia, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, MG, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Suzuki, Seres et LeapMotor.

L’entreprise compte environ 550 collaborateurs sur 14 départements et 59 concessions, ainsi que 14 points de ventes véhicules d’occasion. Ceux-ci sont d’ailleurs déjà commercialisés à travers une vitrine digitale qui leur est consacrée, baptisée Amplitude Carstore. Enfin, le showroom 100 % digital dispose également d’un corner pour la gamme Amplivolt, l’univers du groupe dédié à la mobilité électrique (trottinettes, skateboard, vélos, voiture sans permis, minibus, petits utilitaires, etc.).