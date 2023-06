Le groupe automobile BMS prend le panneau Distinxion au Havre

Le groupe BMS, ex-MSA, a signé un accord avec la direction du réseau Distinxion pour que son point de vente Auto 76 du Havre puisse exploiter l’enseigne. L’activité en tant que telle débutera le 4 juillet 2023, ce qui coïncide avec la date de la cérémonie des Masters d’Auto Infos.

BMS est une valeur sûre du réseau de BMW et Mini

Rappelons que BMS est une des références du réseau BMW puisqu’il distribue BMW et Mini au Havre, à Mantes (plus précisément à Buchelay) et à Évreux. À Mantes, BMS commercialise aussi la marque de motos BMW Mottorad. Le point de vente Auto 76 du Havre propose aussi dans une veine exclusive la marque Dodge, dont la muscle car Challenger, et sa gamme de pick-up RAM.

Une dizaine d’ouvertures de centres prévues en 2023 pour Distinxion

Avec cet accord, Antoine Mennetrier élargit son spectre de clientèle et se renforce sur le marché clé du véhicule d’occasion. De son côté, Noémie Morvan, présidente de Distinxion, poursuit le développement de son réseau et ajoute Le Havre à sa couverture territoriale nationale.

Les dirigeants de Distinxion et de BMS lors de la signature de leur accord.