Le groupe Barrault ouvre un nouveau centre à Cholet

Désormais intégré au sein du groupe Emil Frey France, dirigé par Hervé Miralles, Barrault poursuit son développement et annonce l’ouverture d’un nouveau centre à Cholet, dans le département du Maine-et-Loire. Le magasin est bien placé dans la zone d’activité du Cormier, facilement accessible et génératrice de flux. Le magasin travaille pour les professionnels, mais accueille aussi les particuliers pour la niche du « do it yourself ». Il s’agit du 51e magasin du groupe Barrault qui couvre une vingtaine de départements du Grand Ouest.

La marque MGA en fer de lance

Le groupe bénéficie d’une plateforme de stockage de pièces détachées de 9 000 m² réunissant 65 000 références. Selon les besoins des clients et l’intensité de l’activité, Barrault peut assurer deux ou trois livraisons par jour. Il fait aussi valoir un centre d’appels à Niort qui gère le click and collect dans les magasins.

À Cholet, le centre distribue de nombreuses pièces, notamment la marque MGA (filtres, plaquettes et disques de frein, rotules, distribution, vannes EGR, etc.) qui vient d’être rachetée par Emil Frey France. Le groupe Emil Frey France compte doubler son chiffre d’affaires IAM dans les quatre prochaines années, pour passer de 150 à 300 millions d’euros.