Le groupe Bayi reprend quatre sites Citroën au groupe Berrezai

Le 28 décembre, le groupe Bayi deviendra propriétaire de quatre établissements Citroën appartenant au groupe Berrezai. Les concessions concernées se situent dans la Manche et à proximité d’Alençon. Cette vente intervient peu de temps après celle des points de vente Citroën de La Richardais, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Dinan (Côtes-d’Armor) et du DS Store de Saint-Malo au groupe Gemy. Pour mémoire, le groupe Berrezai avait également cédé ses affaires Ford et Suzuki au groupe Legrand au mois d’octobre. Didier Berrezai poursuit donc son retrait de la distribution automobile.

Bayi améliore sa couverture normande

Cette acquisition permettra au groupe Bayi d’améliorer sa couverture géographique en Normandie avec la marque Citroën. Très présent dans le poids lourd avec une dizaine de sites Renault Trucks, le groupe représente également Citroën, DS et Peugeot en automobile. Il possède neuf centres Point S, une carrosserie industrielle, quatre magasins de pièces de rechange, ainsi qu’une activité de levage, de dépannage et un grand magasin spécialisé dans le deux-roues à Alençon. Cette entreprise très diversifiée possède onze sites consacrés à l’automobile et a vendu 2 978 véhicules neufs pour 2 080 véhicules d’occasion en 2021. Elle rassemble 480 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros l’année dernière.