Le groupe Bernard dépasse les 3 000 collaborateurs grâce à sa croissance externe

Le groupe Bernard poursuit son développement en France, notamment avec le géant Stellantis, en faisant l’acquisition de concessions Fiat, Abarth et Fiat Professional à Chambéry, ainsi que les concessions Mercedes-Benz et MG Motors à Charleville-Mézières. L'opérateur compte désormais un réseau de 84 sites automobiles et 29 sites poids-lourds.

Après l’acquisition de trois concessions Citroën et DS Automobiles en janvier 2023 auprès du groupe Emil Frey France, de sept établissements Renault Trucks, l’ouverture d’une concession Fiat, Abarth et Fiat Professional à Epernay (51), puis le rachat début avril de quatre concessions Renault en Isère, le groupe renforce encore son maillage territorial dans ses activités VP et VI.

De fait, l’opérateur se renforce avec le groupe Stellantis en reprenant une concession Fiat, Abarth et Fiat Professional située à Chambéry (73). L’établissement intègre 14 collaborateurs et représente un potentiel commercial annuel de 200 véhicules neufs. En Savoie, le groupe Bernard est déjà présent avec les concessions Peugeot, Citroën et DS Automobiles de Chambéry, Peugeot La Ravoire, ainsi que Peugeot et Citroën Albertville et Peugeot Moûtiers.

Une aventure poursuivie avec Mercedes-Benz et MG

Parallèlement, le distributeur renforce également sa présence dans la région Grand Est et plus particulièrement à Charleville-Mézières (08), où il représente déjà les marques Citroën et DS Automobiles, en rachetant les concessions Mercedes-Benz VP, VI et VUL, ainsi que MG Motors. Ces établissements regroupent 70 collaborateurs, portant l’effectif total du groupe à 3 080 salariés.

Désormais, le groupe distribue 12 marques à travers 84 sites automobiles et 29 sites poids-lourds, entre les régions Hauts-de-France à l’Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par tout le territoire de Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. L'an passé, le groupe a vendu 34 500 véhicules neufs et 36 000 véhicules d'occasion, générant un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros.