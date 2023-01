Le groupe Bernard poursuit son expansion

Le groupe Bernard officialise le rachat à Emil Frey France de trois concessions : Citroën et DS Automobiles à Bourg-en-Bresse et Citroën à Oyonnax. De surcroît, le groupe Bernard ajoute trois marques à son portefeuille avec Fiat en premier lieu, mais aussi Abarth et Fiat Professional.

Le groupe Bernard poursuit sa croissance et confirme le rachat à Emil Frey France des concessions Citroën et DS Automobiles de Bourg-en-Bresse et de la concession Citroën d’Oyonnax.

« C’est dans son berceau historique que le groupe Bernard développe son activité automobile avec l’acquisition de ces deux sites qui réalisent 27 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient 65 collaborateurs », précise un porte-parole du groupe. Et d’ajouter : « Cette opération permet désormais au groupe Bernard d’être présent sur sept marques VP dans le département de l’Ain avec ses concessions de Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, MG, Citroën et DS Automobiles à Bourg-en-Bresse et ses concessions Peugeot et Citroën à Oyonnax, qui représentent au total un volume de 5 000 véhicules neufs par an ». Rappelons que le groupe Emil Frey France détient 40 % du groupe Bernard depuis le 12 mars 2019, ayant repris les parts d’Alcopa.

Le groupe Bernard va distribuer Fiat, Abarth et Fiat Professional

Par ailleurs, le groupe étoffe encore son portefeuille de marques en ouvrant une concession regroupant les marques Fiat, Abarth et Fiat Professional dans son site d’Épernay. Sous le nom commercial d’Autobernard, l’activité de distribution automobile du groupe regroupe désormais quinze marques.

Le groupe y voit aussi une belle opportunité pour développer son activité en Champagne-Ardenne où le groupe s’est implanté depuis 2014, avec l’ouverture de concessions Citroën et DS à Reims, Citroën à Thillois, Citroën et DS à Charleville-Mézières, puis Citroën à Épernay en 2017 et MG à Reims en 2021, ainsi que sept concessions Mercedes-Benz à Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne, Soissons et Saint-Quentin la même année.

Surfer sur le succès de la Fiat 500 électrique et de sa cousine Abarth dans une zone de chalandise qui s’y prête

« L’intégration des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional permet au groupe Bernard de proposer une nouvelle offre aux clients du bassin sparnacien avec des véhicules très électrifiés qui viennent compléter l’offre de sa gamme Citroën », souligne le porte-parole. Sous cet angle, le potentiel est en effet intéressant quand on sait que Fiat a immatriculé 15 269 véhicules 100 % électriques en 2022 (+ 59,7 % grâce au succès de la 500e), quand Citroën a rendu une carte de 4 435 véhicules 100 % électriques, dont 3 858 ë-C4 (+ 48,2 %).