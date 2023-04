Le groupe Bernard se développe dans l'Isère avec Renault et Dacia

Depuis le 1er avril dernier, le groupe Bernard dirige quatre anciens établissements du groupe Gerbier. Il s’agit des concessions Renault et Dacia de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, la Tour-du-Pin et Les Abrets toutes situées dans l’Isère (38).

Le groupe Bernard originaire de Bourg-en-Bresse (01) accélère encore ses ambitions de croissance externe. En début d’année 2023, l’opérateur avait officialisé le rachat de trois points de vente auprès du groupe Emil Frey France : Citroën et DS Automobiles à Bourg-en-Bresse, ainsi que Citroën à Oyonnax. Ces sites représentent 27 millions d’euros de chiffre d’affaires et 65 collaborateurs. Pour rappel, le groupe Bernard, présidé par Jean-Patrice Bernard, est détenu à 60 % par la famille Bernard et à 40 % par le groupe Emil Frey. Ce dernier a fait son entrée dans le capital en mars 2019.

En parallèle, le groupe Bernard avait annoncé l’ouverture d’une concession Fiat, Abarth et Fiat Professional à Epernay, ainsi que le rachat de 7 établissements Renault Trucks à Charolles, La Clayette, Chaumont, Saint-Dizier, Langres, Troyes et Marigny-le-Châtel,

Une actualité dense

Trois mois plus tard, la famille Bernard fait de nouveau parler d'elle en reprenant auprès du groupe Gerbier les concessions Renault et Dacia de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, la Tour-du-Pin et Les Abrets (38). Le distributeur renforce ainsi son maillage territorial et son partenariat avec Renault Group en faisant la jonction des territoires entre Bourg-en-Bresse et Vienne, Annonay, Romans et Valence.

Cette acquisition permet à l'opérateur d’intégrer à ses effectifs 151 nouveaux collaborateurs (près de 3 000 collaborateurs au total), d’ajouter 70 millions d’euros à son chiffre d’affaire annuel et enfin de porter à 80 le nombre total de concessions automobiles.