Le groupe Bernard veut reprendre deux concessions d’Emil Frey France dans l’Ain

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe Bernard a exprimé son intention d’acquérir deux concessions aux couleurs de Sellantis. Il s’agit des affaires Citroën et DS Automobiles situées à Bourg-en-Bresse et Oxyonnax, dans le département de l’Ain. Pour l’heure, ces établissements appartiennent à Carten Leman by Autosphere (marque commerciale d'Emil Frey France) au même titre que les sites Citroën d'Annemasse, Annecy, Sallanches et Thonon-les-Bains (74).

Prise de participation dans le groupe Bernard

Cette opération entre les deux entreprises n’est pas surprenante dans la mesure où le groupe Bernard, présidé par Jean-Patrice Bernard, est détenu à 60 % par la famille Bernard et à 40 % par le groupe Emil Frey. Ce dernier a fait son entrée dans le capital en mars 2019.

Déjà installé à Bourg-en-Bresse avec Peugeot, Renault et Dacia, ainsi qu'à Bellignat-Oyonnax avec la marque au lion, le groupe Bernard envisage de se développer sur sa zone de chalandise (88 concessions au global) avec deux des marques du groupe Stellantis. Lors du précédent exercice, sur les 60 000 véhicules vendus, le distributeur a livré 10 189 Citroën et DS Automobiles neuves.