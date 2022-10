Le groupe Bernier reprend la concession Opel d'Etampes

Le groupe Bernier vient d'ajouter une concession Opel à son portefeuille, avec l'acquisition de Baudrey Automobiles. Cet établissement est implanté à Etampes, dans l'Essonne (91). La signature de la transaction a été effectuée le 1er octobre, en présence de Denis Bernier, président du groupe Bernier, d'Alain Baudrey, dirigeant du site, et de Guillaume Posso, directeur général du groupe Bernier. Ce site rejoint les quatre autres concessions Opel du groupe, implantées à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), aux Ulis (Essonne), à Massy (Essonne) et Pithiviers (Loiret).

Chiffre d'affaires de 4 millions d'euros

Le site nouvellement acquis réalise un chiffre d'affaires global de 4 millions d'euros. Il écoule 200 véhicules par an, répartis également entre VN et VO, pour un volume d'affaires de 3,5 millions d'euros. L'activité après-vente représente de son côté un chiffre d'affaires de 500 000 euros, généré par 1 500 entrées annuelles et 3 000 heures de main-d'oeuvre. Au total, cet établissement regroupe 5 collaborateurs, dont un responsable de site, un poste administratif et 3 personnes en après-vente.