Le groupe Bernier s'agrandit avec Toyota à Blois et Romorantin

Depuis le 1er décembre, le groupe Bernier est le nouveau propriétaire des concessions Toyota à Blois et Romorantin dans le Loir-et-Cher (41), anciennes propriétés du groupe Warsemann. Ces deux établissements représentent un volume de vente annuel de près de 400 véhicules neufs et 200 véhicules d’occasion à particulier. L’activité après-vente génère par ailleurs plus de 2 000 entrées ateliers par an. En 2021, ces sites ont totalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12 millions d’euros et d'intègrent au 517 millions d’euros de chiffre d'affaires consolidés par le groupe Bernier.

Le groupe Bernier renforce donc sa présence dans le réseau Toyota, via 12 points de vente dont 4 concessions en région Centre (Fleury les Aubrais, Olivet,, Pithiviers et Montargis), 1 concession en Normandie (Evreux) et 5 concessions en Ile de France (La Verrière, Plaisir, Rambouillet, Villebon-sur-Yvette et les Ulis). Cette prise de contrôle permettra à l’opérateur de représenter la marque Toyota sur le marché du Loir-et-Cher et de renforcer son potentiel de vente de la marque.

Pour rappel, le groupe Bernier représente aujourd’hui 9 marques automobiles (Peugeot, Toyota, Lexus, Kia, Citroën, Opel, Jeep, Suzuki et MG) sur 44 points de vente. L’entreprise compte 850 collaborateurs dont 80 alternants. En 2021, il a vendu 13 800 véhicules neufs et 11 300 véhicules d’occasion à particuliers.

Un cinquième site Opel

Début octobre dernier, Denis Bernier, président du groupe Bernier, avait fait le choix d'acquérir la concession Opel d'Etampes (91), appartenant à Baudrey Automobiles. Ce point de vente réalise un chiffre d'affaires global de 4 millions d'euros. Il écoule 200 véhicules par an, répartis également entre VN et VO. L'activité après-vente représente de son côté un chiffre d'affaires de 500 000 euros, généré par 1 500 entrées annuelles et 3 000 heures de main-d'œuvre. Grâce à ce rachat, l'opérateur a donc renforcé sa présence sur le département de l'Essonne avec la marque au Blitz (Sainte-Geneviève des Bois, les Ulis, et Massy). Il est également présent dans le Loiret, à Pithiviers.

L'arrivée chez MG

Par ailleurs, début novembre, le distributeur a officialisé son entrée dans le réseau MG en lançant la construction d’un showroom à Orléans-Fleury-les-Aubrais (45). Un second site exclusivement dédié à la marque verra le jour à la fin de l'année 2023 à Massy (91), afin de développer la représentation de la marque sur le département de l'Essonne. Ces deux nouveaux sites représentent un potentiel annuel de 300 véhicules neufs.