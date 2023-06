Le groupe Bigot reprend la concession Peugeot Autosphere de Blois d’Emil Frey France

Les transactions se poursuivent dans les réseaux de Stellantis. La répartition des marques et des établissements au niveau national ressemble à la recomposition d’un puzzle. Ainsi, l’Autorité de la concurrence notifie l’intention de la société SOFIV de prendre le contrôle exclusif de la société ABCIS Loir-et-Cher by Autosphere. Ces dénominations représentent le groupe Bigot dans le rôle de l’acquéreur et la concession Peugeot de Blois (Loir-et-Cher) dans celui de la structure vendue. Cette dernière entreprise déploie l’enseigne Autosphere en tant que propriété du groupe Emil Frey France.

Emil Frey France cède Peugeot Blois

Le point de vente concerné par la transaction se situe à La Chaussée-Saint-Victor et aurait réalisé un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros en 2021. L’acquéreur potentiel est le groupe de Philippe Bigot. Ce dernier représente les marques Citroën, DS, Peugeot et Opel sur un total de 12 points de vente implantés dans le Loir-et-Cher, le Loiret et l’Eure-et-Loir. Il rassemble plus de 300 collaborateurs et a vendu 2 930 véhicules neufs en 2020 pour 2 662 véhicules d’occasion.