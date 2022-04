Le groupe BMW intégrera des roues en aluminium dès 2024 sur ses modèles

Grâce à une production plus durable, le groupe BMW table sur une réduction de ses émissions de CO2 de l'ordre de 500 000 tonnes par an.

« Créer la chaîne d'approvisionnement la plus durable de l'industrie automobile ». Voici l’objectif vers lequel tend le groupe allemand. Ce dernier a donc pris la décision d’utiliser des jantes en aluminium coulé produites avec une énergie 100 % verte pour ses marques BMW et Mini à partir de 2024. Jusqu'à présent, les roues représentaient environ 5 % des émissions de CO2 de la chaîne d'approvisionnement. La transition vers une production plus durable reposant sur l'énergie verte divisera par deux ces émissions, soit une économie annuelle de 500 000 tonnes. Le groupe BMW achète environ 10 millions de jantes en alliage léger par an, 95 % sont en fonte d'aluminium. « L'aluminium a de bonnes propriétés de recyclage, ce qui facilite la fonte des vieilles roues dans le cadre de l'économie circulaire, explique l'entreprise. Cela élimine le besoin d'une électrolyse énergivore pour produire la matière première primaire ».

La transition vers une énergie 100 % verte pour la production de jantes en fonte d'aluminium est une étape supplémentaire vers la réduction des émissions de CO2 dans le réseau de fournisseurs du groupe BMW. À ce jour, le groupe a signé plus de 400 contrats avec ceux-ci afin de les contraindre à utiliser de l’énergie verte. L'objectif est de réduire de 20 % d'ici à 2030 les émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux niveaux de 2019.

Un approvisionnement à l'international

Depuis 2021, le groupe BMW s'approvisionne en aluminium aux Émirats arabes unis fabriqué exclusivement à partir d'électricité obtenue à partir de l'énergie solaire. L'aluminium produit à Dubaï est traité dans la fonderie de métaux légers de l'usine BMW Group de Landshut, où il est utilisé pour fabriquer des composants de carrosserie et de transmission. Les 43 000 tonnes d'aluminium solaire fournissent près de la moitié des besoins annuels de la fonderie de métaux légers de Landshut.