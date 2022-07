Le groupe Bodemer ouvre son conseil d’administration à quatre indépendants

Le groupe Bodemer vient d’annoncer l’arrivée de quatre nouveaux administrateurs indépendants au sein de son conseil d’administration. Composé de neuf administrateurs familiaux, ce dernier accueillera donc Dominique Thormann, Jean-Yves Monnier, Eric Saint-Frison et Jean-Yves Carillet. « Cette ouverture a pour ambition d’accompagner, encore mieux, notre entreprise dans les mutations qui s’opèrent actuellement dans notre filière », explique Alain Daher, président du groupe Bodemer. « Les connaissances et les compétences respectives de ces nouveaux membres sont des atouts stratégiques en matière de nouvelle mobilité, de digitalisation, d’innovation et de prise en compte des enjeux environnementaux », souligne-t-il. Le dirigeant a donc fait appel à des hommes d’expérience.

Des spécialistes complémentaires

Dominique Thormann a effectué une grande partie de sa carrière au sein de l’Alliance Renault-Nissan. Formé au sein de l’université américaine Johns-Hopkins, il a débuté sa carrière à la Chase Manhattan Bank en 1979. Entré au sein du groupe Renault, il a été directeur financier et membre du comité exécutif du constructeur. Il a également occupé le poste de P-DG de RCI Banque/Diac. Son parcours l’a mené aux États-Unis et au Japon entre 1989 et 2016.

Jean-Yves Monnier (photo ci-dessus) est un ancien du groupe Bodemer, puisqu’il en a été secrétaire général puis directeur général entre 2001 et 2014. Auparavant, il était responsable du développement réseau sur le nord-ouest pour les marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia.

Eric Saint-Frison (photo ci-dessus) a passé plus de 20 ans chez Ford. Il a notamment été président de Ford France avant de fonder Digital Dealer et Go Between Conseil. Jusqu’en 2017, il était directeur de l’innovation et du pôle conseil de L’Argus.

Jean-Yves Carillet (photo ci-dessus) est l’actuel directeur général du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Il est aussi président du fonds d’investissement Unexo et assure la direction du Village by CA Ille-et-Vilaine. Il est administrateur de la banque LCL et du groupe Arcade VYV.