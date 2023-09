Le groupe Bodemer veut devenir leader du dépannage avec Les Dépanneurs Engagés

Le groupe Bodemer élargit ses domaines d’activités au dépannage, avec la création d’une nouvelle filiale. Baptisée Les Dépanneurs Engagés, cette structure va se déployer dans un premier temps dans les Côtes d’Armor et le Finistère. Une vingtaine de camions sont répartis sur 11 sites dans ces deux départements. A terme, la flotte devrait atteindre les 50 camions, grâce à une implantation dans tous les départements bretons et normands. L’objectif consiste à s’appuyer sur le maillage du groupe pour apporter ce service supplémentaire. En ciblant un service à l’échelle des 37 sites du groupe, Les Dépanneurs Engagés veulent s’imposer comme un partenaire régional incontournable.

Engagés autour de services

La nouvelle société propose ses services sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Elle dépanne tous les véhicules et promet des interventions en 30 minutes grâce à sa présence sur de nombreux sites des départements couverts. Chaque véhicule dépanné est rapatrié dans l’un des ateliers de Bodemer Auto ou dans le garage souhaité par le client, pour un diagnostic de la panne en moins de deux heures. Une application mobile et la géolocalisation permettent d’être en lien avec les dépanneurs. Enfin, une ligne prioritaire d’urgence a été mise en place pour les services de l’Etat. Pour la clientèle professionnelle, un interlocuteur spécifique est désigné par entreprise d’assistance. Ce nouveau service devrait permettre au groupe d’acquérir de nouveaux clients particuliers et professionnels.