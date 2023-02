Le groupe Bodemer veut reprendre quatre sites Renault Retail Group

L’opérateur breton veut poursuivre son aventure avec la marque au losange. C’est du moins ce que laisse sous-entendre une publication de l’Autorité de la Concurrence qui relate l’intérêt du groupe Bodemer de reprendre quatre fonds de commerce détenus par Renault Retail Group. Les établissements Renault-Dacia convoités sont situés à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados, ainsi qu'à Brest, dans le Finistère.

Ces deux départements font déjà partis du périmètre d’activité du groupe Bodemer. De fait, celui-ci officie avec ces mêmes marques à Bayeux, Vire (14), Morlaix, Carhaix-Plouguer, Chateaulin, Concarneau, Quimper et Fouesnant (29). Ces quatre points de vente potentiels s’ajouteront aux 25 concessions Renault-Dacia au total que possède l'opérateur. Ce denier distribue également la marque Nissan à Lannion, Saint-Brieuc (22), Brest, Quimper (29), Lorient, Vannes (56), ainsi qu’Alpine à Rennes (35).

RRG en plein restructuration

Depuis plusieurs mois, dans le cadre d’une réorganisation globale, la filiale de distribution de Renault France a mis en vente certains de ses établissements. C’est ainsi que le 1er octobre 2022, le groupe Mary a pu acquérir repris six points de vente Renault-Dacia implantés au Havre et à Rouen (76), faisant par conséquent son entrée dans le réseau de la marque. « Le plan Renaulution ainsi que les dernières orientations prises sur la relation constructeur-concessionnaire m’ont conforté dans mon envie de développement avec cet acteur historique du marché français », avouait François Mary, fondateur et président du groupe Mary. De la même façon, le groupe GEMY Automobiles a pu lui aussi faire son entrée dans le giron du constructeur au losange en rachetant les concessions Renault-Dacia à Tours Nord, Tours Sud et Joué-lès-Tours, Loches et Chinon (37) le 1er novembre 2022, puis celle du Mans (72) le 1er décembre 2022.

Et parfois, selon les opportunités, il arrive que les opérations de rachat se fassent dans le sens inverse. En effet, en décembre 2022, Retail Renault Group a repris les fonds de commerce des sociétés Bastide SAS (une concession Renault-Dacia) et Dagueys Automobiles (un garage Motrio) basés à Libourne (33), près de Bordeaux.