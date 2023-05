CAR Avenue recrute Amaury de Bourmont (ex-Stellantis)

« Nos métiers vont profondément évoluer, j’ai donc souhaité renforcer notre organisation pour nous donner les moyens d’aller plus vite et plus fort sur les transformations à venir », explique Stéphane Bailly, président du groupe CAR Avenue. C’est la raison pour laquelle, le dirigeant va compter dans ses rangs Amaury de Bourmont. Celui-ci intégrera l’entreprise le 15 mai 2023. Il mettra au profit du groupe de distribution son expérience automobile, acquise du côté des constructeurs, notamment chez Stellantis. « Les défis pour la distribution automobile sont immenses et promettent des années futures passionnantes et excitantes », confirme Amaury de Bourmont.

En effet, diplômé de l’Institut supérieur de gestion (ISG) et de l’INSEAD, Amaury de Bourmont justifie d’une carrière de trois décennies au sein de l’industrie automobile, dont près de 25 ans à des postes à forte responsabilité au sein du groupe PSA, puis Stellantis. Le 5 avril 2023, Amaury de Bourmont avait officiellement annoncé son départ de Stellantis sur LinkedIn. Sa connaissance du marché européen et notamment de l’Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la France où il a été durant plusieurs années directeur général pour Peugeot (Suisse), Citroën et DS (France) et le groupe (Allemagne) est un atout pour CAR Avenue qui travaille à son développement dans cette partie de l'Europe.

Réorganisation interne

« Je me réjouis de l’arrivée d’Amaury de Bourmont pour piloter les évolutions de notre métier, développer les gains de productivité et l’ensemble des leviers de croissance essentiels à notre performance. Amaury bénéficie de réelles qualités professionnelles et humaines pour mener ces changements structurels », complète Stéphane Bailly.

Pour parvenir à ces gains de productivité, Stéphane Bailly fait le choix de réorganiser ses affaires en cédant notamment plusieurs établissements aux couleurs de Stellantis. En effet, l'opérateur mène des négociations avec le groupe Grand Est Automobiles dans le but de lui céder 20 de ses établissements en Alsace (marques Citroën, DS et Opel). Les deux entreprises multimarques devraient pouvoir concrétiser cette transaction le 30 juin 2023, une fois que l’Autorité de la concurrence aura donné son aval.

CAR Avenue totalise actuellement 136 concessions où ont été vendus 40 000 véhicules neufs et 36 000 véhicules d'occasion l’an passé. Fort de 2 600 collaborateurs, il enregistre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Depuis 2006, CAR Avenue s’est internationalisé. Il officie ainsi au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.