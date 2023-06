Le groupe CAR Avenue s'agrandit en Belgique

Le groupe CAR Avenue compte reprendre la totalité des actions du groupe Schyns. L’opérateur l’a annoncé ce jour dans un communiqué. Pour l’heure, cette transaction est encore soumise à l’approbation de l’Autorité Belge de la Concurrence, mais si tout conforme, elle devrait se concrétiser le 2 octobre 2023. « Cette opération correspond à la volonté du groupe Schyns et de ses actionnaires, confrontés à un nouveau changement de génération, de passer le témoin en offrant l’opportunité à ses collaborateurs de continuer à évoluer dans le secteur automobile, au sein d’un groupe familial, proche de ses collaborateurs et de ses clients, partageant des valeurs humaines fortes » précisent d’une voie commune Gisèle et Gaëtan Schyns, actionnaires du groupe éponyme et Stéphane Bailly, président du groupe CAR Avenue.

Un développement majeur

Au total 13 sites sont concernés par ce rachat dont plusieurs marques du groupe Stellantis :

Peugeot dans les villes d’Eupen, Malmédy, Herve, Chênée, Visée, Awans, Waremme, Huy, Namur

Citroën dans les villes d’Eupen, Malmédy, Herve, Awans, Waremme, Liège, Namur

DS dans les villes d’Eupen, Liège et Namur

Opel dans les villes d’Eupen, Herve, Waremme, Huy

2 centres VO dans les villes de Herstal et Namur

la plateforme de pièces de rechange de Bierset

Ensemble, les 13 sites représentent un volume de 400 collaborateurs, 6 000 véhicules neufs et un chiffre d’affaires à hauteur de 225 millions d’euros. Notons que CAR Avenue est présent depuis 2013 en Belgique avec les marques Mercedes-Benz, Mercedes Trucks, Smart, Nissan, Toyota et Lexus, dans les villes de Waterloo, Wavre, Nivelles, Perwez, Liège, Seraing, Loncin, Eupen, Verviers, Namur, Marche-en-Famenne, Libramont, Arlon et Namur.

Outre la Belgique, l’opérateur opère également en France, au Luxembourg et en Suisse et compte 2 700 salariés au global. Il distribue au total 25 marques dans 140 concessions et services. En 2022, il a vendu 60 000 véhicules et enregistré un chiffre d’affaires 1,6 milliards d'euros. Des résultats confortables qui lui permettent de se hisser à la vingt-cinquième place du classement des groupes de distribution automobile européen.