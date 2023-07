Le Groupe Casino poursuit avec Bump et Electra l'électrification de ses parkings

Le chantier d'électrification des parkings des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino a débuté en 2020. D'ici à fin 2024, quelque 6 200 points de charge pour véhicules électriques seront accessibles dans les parkings de 450 magasins français.

Le Groupe Casino – comme ses concurrents Carrefour, Auchan, E.Leclerc ou encore Lidl et d'autres acteurs de la grande distribution – est engagé dans un vaste chantier d'électrification des parkings de ses hypermarchés et supermarchés. Une opération d'envergure débutée en 2020 dont le but est d'offrir « un nouveau service de proximité aux clients détenteurs de véhicules électriques [...] mais aussi de recruter, voire fidéliser de nouveaux clients ».

>> À LIRE AUSSI : Les parkings des hypermarchés Casino bientôt équipés de superchargeurs Tesla

Pour mener à bien cette tâche et arriver à l'objectif de 6 200 points de charge déployés et opérationnels fin 2024 dans près de 450 sites arborant les enseignes Monoprix, Casino supermarchés ou Casino #Hyperfrais (ex-Géant Casino), l'entreprise française vient de faire appel à Bump et Electra.

Le Groupe Casino dispose déjà d'un millier de points de charge opérationnels

Ces deux acteurs de la recharge électrique ont remporté un appel d'offres lancé par Casino Immobilier pour déployer 5 300 nouveaux points de charge au sein de 350 sites d'ici à fin 2024. Mieux, une dizaine de sites bénéficiant de leur expertise seront raccordés et opérationnels d'ici à la fin de l'année 2023, parmi lesquels les magasins de Torcy, Saint-Brieuc, Bormes-les-Mimosas ou encore Oyonnax.

Les bornes déployées dans les prochains mois « proposeront un mix de puissance permettant aux clients de charger leur véhicule en 20 minutes ou en quelques heures, selon le temps et le budget dont ils disposent. Les tarifs seront variables en fonction de la puissance de la borne », est-il précisé.

Ces nouvelles bornes viendront naturellement s'ajouter à celles déjà déployées depuis plusieurs années par le Groupe Casino et ses partenaires. Pour mémoire, l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur les parkings des supermarchés et hypermarchés de la société a débuté en 2020 avec le concours d'Allego puis de Tesla. À date, près d'une trentaine de sites sont opérationnels permettant l'accès à 200 bornes, soit quelque 300 points de charge.