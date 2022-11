Le groupe Chantereine Automobile va commercialiser Seres et DFSK

Le groupe Chantereine Automobile, qui arbore notamment les panneaux Distinxion et AD Expert, va devenir le premier distributeur des marques Seres et DFSK dans l’ouest parisien. Un showroom 100 % électrique verra le jour à Mantes-la-Ville.

Déjà distributeur de Ligier et affichant les panneaux Distinxion, AD Expert, Ucar et TotalEnergies, Chantereine Automobile annonce qu’il va commercialiser les marques Seres et DFSK en région parisienne depuis son camp de base de Mantes-la-Ville (78), à savoir un nouveau showroom 100 % électrique. Le site de Vernon sera aussi orienté vers l’électrification de l’offre du groupe.

« Vente, rachat, entretien, réparation, solutions de financement, les experts de Chantereine Automobile vont proposer un suivi de qualité tout au long de la vie des véhicules. Une solution full service unique adaptée aux clients individuels et aux flottes professionnelles », annonce un porte-parole du groupe.

L’amorce d’une stratégie d’électrification

Le groupe Chantereine amorce ainsi une stratégie de diversification vers la mobilité électrique et ses dirigeants ont d’ailleurs pris la décision de « faire évoluer la station TotalEnergies à Mantes-la-Ville avec l'installation d'un hub électrique composé d'un transformateur et de quatre bornes de recharge rapide ». Il fait aussi du teasing en évoquant la signature imminente d’un accord pour distribuer une autre marque 100 % électrique.

Rappelons que le garage de Chantereine et Ford s’étaient séparés en milieu d’année 2021, au profit du groupe Priod sur cette zone de chalandise. C’est à ce moment que le garage de Chantereine a opté pour les solutions de Distinxion, réseau dirigé par Noémie Morvan qui a récemment fait parler de lui en exposant au Mondial de l’Automobile 2022.