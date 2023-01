Le groupe Chopard devient distributeur exclusif Silence en Rhône-Alpes

Le groupe Chopard vient d’annoncer qu’il devenait distributeur exclusif de la marque Silence pour la région Rhône-Alpes. Le groupe se renforce au sein de la marque espagnole de deux-roues électriques, puisqu’il distribue déjà Silence en Bourgogne-Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette représentation n’est pas la seule dans l’univers du deux-roues pour le groupe, puisqu’il détient déjà deux concessions Indian Motorcycle à Besançon (Doubs) et Valence (Drôme). La marque Silence représente un complément efficace en matière de mobilité électrique sur deux et bientôt quatre roues. En effet, le constructeur prépare le lancement en France de sa nouvelle micro-citadine S04, qui devrait arriver dans les Flagships Stores Silence au mois de mars. Le groupe Chopard possède ainsi deux établissements de ce type à Besançon (Doubs) et Nice (Alpes-Maritimes). L’attribution de la région Rhône-Alpes va permettre au distributeur d’ajouter Saint-Etienne (Loire) et Lyon (Rhône) à cette liste.

Recherche revendeurs

Si le groupe Chopard détient l’exclusivité de la distribution de la marque dans ces régions, son déploiement passe par des partenaires locaux. Le distributeur recherche des revendeurs capables de développer Silence sur leur zone, tout en bénéficiant de l’accompagnement du groupe Chopard en matière de commerce, de marketing et de logistique. Cette stratégie de développement est menée par Eve France, filiale du groupe SN Diffusion, qui gère la distribution de Silence pour la France. Un acteur déjà connu dans l’automobile pour ses activités de mandataire et de distributeur des marques chinoises Seres et Leapmotor. Pour Silence, l’importateur a choisi de s’appuyer sur des partenaires solides et bien implantés, à l’image de Chopard et de Cobredia, qui détient l’exclusivité de la marque en Bretagne. Pour mémoire, Silence est déjà partenaire de Seat et fournit au constructeur automobile les modèles de sa gamme MÒ.