Le groupe Chopard entre chez le constructeur chinois BYD

Le groupe Chopard vient d’annoncer qu’il devenait distributeur de la marque chinoise BYD. Un constructeur 100 % électrique qui vient s‘ajouter à Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot et Toyota. « Le marché vers la mobilité électrique s’accélère, répondant aux attentes du législateur mais aussi chaque jour d’un plus grand nombre de clients. Il nous fallait proposer une offre de véhicules électriques complémentaire. Là où certains voient la mobilité électrique comme une menace pour l’automobile européenne et pour ses distributeurs, je préfère consolider notre position, en saisissant les opportunités qui se présentent, et en innovant dans l’offre de produits et de services que nous devons proposer à nos clients » explique Erik Chopard, président du groupe Chopard. Le premier point de vente ouvrira ses portes le 3 octobre à Ecully, sur un ancien site Smart, qui déménage dans la concession Mercedes de Lyon Vaise. Avant cette ouverture, l’équipe BYD du groupe Chopard sera présente sur le salon de Lyon, du 28 septembre au 2 octobre. Au-delà de ce premier point, « plusieurs villes sont à l’étude » selon le distributeur.

Chopard présent du vélo au poids lourd

La marque BYD trouve un nouveau partenaire d’envergure avec le groupe Chopard. Présent dans toute la partie est de la France, le groupe possède plus de 100 points de vente. Ses activités vont de la distribution de vélos à la vente et l’entretien de poids lourds. La firme est également partenaire d’Electra en matière de bornes de recharge. L’arrivée de BYD s’inscrit donc dans le développement d’une offre globale de mobilité électrique au sein du groupe. Récemment, l’entreprise est devenue partenaire du constructeur espagnol Silence pour développer la marque sur une large zone. Une activité deux-roues qui s’ajoute à la représentation de marques comme Honda motos, Indian, Suzuki et Yamaha. En 2022, le groupe Chopard a vendu plus de 32 000 VN et 26 000 VO, pour un chiffre d’affaires global de 1,5 milliards d’euros.