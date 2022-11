Le groupe Chopard se positionne pour prendre le contrôle d’ATB Auto

Sur fond de marché du véhicule neuf en berne en France, le groupe Chopard décide de renforcer sa présence sur le véhicule d’occasion en investissant le périmètre BtoB. Le groupe est ainsi entré en négociations avec la société ATB Auto, un des leaders nationaux du VO BtoB, en vue d’un rapprochement.

ATB Auto compte 12 000 pros inscrits sur sa plateforme

Créée il y a dix-huit ans, ATB Auto commercialise environ 4 000 véhicules d’occasion par an et sa place de marché atbauto.com agrège 12 000 professionnels répartis sur tout le territoire français. Elle propose un stock moyen de 1 500 voitures. Basée à proximité de Dijon, ATB Auto propose une large gamme de services à ses clients : « administratif, immatriculations, transports, financement, outils d’aide à la vente, sites internet personnalisés à l’image des garages, supports de communication pour booster les ventes, etc. ». La société a su se diversifier vers des VO moins récents et s’appuie aussi sur un dispositif de rachat cash.

Une intégration plus qu'une fusion

« Dans la continuité de la diversification opérée par notre groupe depuis deux ans, nous avons saisi l’opportunité de nous rapprocher d’ATB Auto. Le business développé par cette structure s’inscrit parfaitement dans la complémentarité de nos activités. Nous avons été séduits par l’organisation mise en place par Xavier Meney, son directeur général, qui a su développer avec ses équipes un solide réseau de professionnels basé sur une proximité étroite et une qualité de service irréprochable. Outre la complémentarité évidente entre nos deux groupes qui sera profitable à tous, nous nous voulons être un accélérateur de croissance pour ATB Auto ! Nous apporterons à Xavier Meney et son équipe les moyens utiles à son développement, en lui garantissant l’autonomie nécessaire à la réussite qui a été la sienne jusqu’ici », s’enthousiasme Erik Chopard, président directeur général du groupe éponyme.

« Nous sommes ravis des premières rencontres et des premiers échanges avec le groupe Chopard. Nous partageons les mêmes valeurs d’entreprise, et également la même vision stratégique. Rien ne va changer, ATB Auto garde son identité, son savoir-faire, son image, sa vision. Les synergies communes sont importantes, et les expertises du groupe dans plusieurs domaines vont être un véritable soutien dans nos développements futurs. Nous sommes impatients de partager nos idées et de travailler conjointement afin de faire avancer ATB Auto », commente Xavier Meney, directeur général d’ATB Auto.

Notons que l’opération doit encore recueillir l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

A lire aussi : Le groupe Chopard va distribuer les deux-roues électriques Silence