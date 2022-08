Le groupe Chopard va distribuer les deux-roues électriques Silence

Engagé dans une stratégie de diversification comme plusieurs distributeurs français, le groupe Chopard, mis à l'honneur à plusieurs reprises lors des Masters Auto Infos 2022, annonce l’ouverture d’un showroom à Nice pour la distribution des scooters Silence. « Décarboner les déplacements tout en devançant les attentes des clients, particuliers et professionnels. Voici l’enjeu dans lequel Silence et le groupe Chopard se placent », commente dans un post Sébastien Gueguen, directeur de l’activité deux-roues au sein du groupe Chopard. Le premier flagship vient d’ouvrir ses portes à Nice, mais d’autres implantations sont prévues à Besançon et à Dijon, en attendant de nouvelles villes en 2023.

Silence, une success story espagnole

Fondée en 2011 par Carlos Sotelo, un entrepreneur adepte du Dakar, Silence débute la production du modèle S02 dès 2013 et la commercialisation s’ouvre l’année suivante. En 2015, Silence lance ses offres dédiées aux flottes et ne tarde pas à signer plusieurs contrats sur ce segment de marché. Fort d’un robuste actionnariat, qui réunit notamment Acciona, Repsol ou encore La Caixa (la caisse d’épargne et de retraite de Barcelone), Silence inaugure en 2017 son usine de Molins de Rei qui fabrique ses deux-roues mais aussi ses batteries. L’année suivante, le groupe lance le développement du modèle S03, un modèle trois roues qui peut aussi se décliner en version de livraison urbaine, tandis qu’un réseau de distribution se met en place via des flagships en Espagne et dans de nombreux pays européens, dont la France. En 2019, Silence présente le S01 doté d’un système de batterie amovible pouvant fournir de l’énergie à d’autres appareils.

Du scooter à la nano voiture électrique

Au printemps 2022, la marque annonce le développement du S04, son premier véhicule à quatre roues, une micro-citadine urbaine comparable à la Citroën AMI. Cette nano voiture de deux places sera produite à Barcelone dans la zone franche abandonnée par Nissan et qui fait l’objet d’un plan de réindustrialisation et de retour à l’emploi pour les anciens opérateurs de la marque japonaise.