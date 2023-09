Le groupe Citadelle veut s'étendre en Guadeloupe

Selon une publication de l’Autorité de la Concurrence, le groupe Citadelle envisagerait de reprendre le contrôle exclusif des sociétés Guadeloupe Services Automobiles et Prestige Distribution Karaib, toutes deux détenues par Marc David. La première est une concession Volkswagen installée à Baie Malhaut (Marc David, l’avait lui-même rachetée au groupe Loret en 2010), tandis que le second établissement distribue la marque Porsche au Lamentin.

La reprise de ces sites marquerait un tournant pour le groupe Citadelle. En effet, il n’est pas présent dans la distribution automobile en Guadeloupe (ni à la Réunion) jusqu’alors, bien qu’il soit déjà installé sur ces territoires via des commerces d’après-vente (Pièces en Stock et Pneu Cash). L’entreprise familiale opère en Martinique sur deux sites avec Suzuki, Toyota, Citroën et DS, en Guyane où il représente Suzuki, Audi, Volkswagen, Seat et Hyundai (deux sites pour une concession) et enfin à Mayotte avec Ford, Toyota et Suzuki (un site).

Depuis sa création, le groupe Citadelle n’a jamais été présent en métropole et ne l’envisage pas, privilégiant une stratégie de développement insulaire. Le groupe détient également depuis février 2020, 12 % du capital d’Askia, distributeur des marques Mercedes-Benz, Kia et Honda en Islande.

Diversification des activités

Par ailleurs, le groupe Citadelle est également présent dans les secteurs de la location courte et longue durée, le financement et les deux-roues. De fait, en 2021, il a ouvert la concession Kaizen Motos en Martinique avec les marques Yamaha et Suzuki, et un autre site du même nom en Guadeloupe.

Autrefois destiné au transport de marchandises entre l’Algérie, le Maroc et la métropole, le groupe Citadelle, ainsi dénommé depuis 2001, est une filiale du groupe Comte-Serres. Cyril Comte incarne la quatrième génération de dirigeants depuis sa prise de fonction il y a 23 ans. Le groupe a enregistré en 2022 un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros pour un volume de ventes global de 4 300 véhicules neuf et 1 200 véhicules d’occasion.